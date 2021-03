Heimischer Tourismus probt auf Reisemesse ITB in Berlin den Neustart

Berlin – Leere Hotels, leere Strände, leere Messehalle. Anfang Februar hat fast jedes dritte Reiseland seine Grenzen für internationale Touristen geschlossen. Auch in Österreich sind Beherbergungsbetriebe geschlossen, zudem gibt es Reisewarnungen aus vielen Ländern. Mitten in der Krise startete gestern die Reisemesse „Internationale Tourismus-Börse“ (ITB) in Berlin. Diese findet heuer als Online-Event statt.

Man nutze die ITB heuer in erster Linie zum Austausch mit Reiseveranstaltern oder Mobilitätsunternehmen, erklärt Tirol-Werbung-Chef Florian Phleps. „Unsere Schwerpunkte bilden dabei aktiver und nachhaltiger Urlaub sowie die öffentliche Anreise“, so der Tirol-Werbung-Chef.

Die Österreich Werbung (ÖW) hat heuer lange auf eine Öffnung der Tourismusregionen in der Wintersaison gesetzt und mit einem Zusatzbudget von 9 Mio. Euro in 12 Ländern für den Winterurlaub in Österreich geworben. Die Hotels blieben jedoch seit November geschlossen, österreichweit steht ein Nächtigungsminus von 92,3 Prozent zu Buche, in Tirol beträgt das Minus gar 97 Prozent. Nun setzt man alle Hoffnung in Fortschritte bei den Impfungen bis zum Start der Sommersaison. Von der Politik wird eine Perspektive für eine Öffnung der Betriebe gefordert.