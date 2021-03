Katalanische EU-Abgeordnete verlieren Immunität

Der ehemalige Regionalpräsident Kataloniens, Carles Puigdemont, und zwei seiner Mitstreiter für die Unabhängigkeit der Region von Spanien verlieren ihre Immunität als EU-Abgeordnete. Das EU-Parlament stimmte am Montagabend für den Immunitätsentzug, wie am Dienstagmorgen bekanntgegeben wurde. Den Katalanen droht nun die Auslieferung an die spanischen Behörden.

Die spanische Außenministerin Arancha Gonzalez Laya erklärte, die Entscheidung des EU-Parlamentes sei ein „Zeichen des Respekts für das spanische Justizsystem“. Ein EU-Abgeordneter könne nicht seine Funktion nutzen, um sich davor zu schützen, vor einem Gericht in seiner Heimat zu erscheinen. „Die Probleme in Katalonien werden in Spanien gelöst, nicht in Europa“, sagte die Ministerin. Die Lösung solle durch Dialog gefunden werden.