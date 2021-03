Kickl kontert ÖVP mit heftigen Worten: „Das geht auf keine Kuhhaut mehr“

Dass der mundflinke freiheitliche ehemalige Innenminister widerspricht, war klar. Verdreht, verzerrt werde von Sebastian Kurz und Karl Nehammer „die Wirklichkeit“, die Ereignisse würden „pervertiert“ – um von Korruptionsvorwürfen gegen deren Partei abzulenken, urteilt Kickl: „Das geht auf keine Kuhhaut mehr.“ Ein „eiskalter, überforderter Bundeskanzler“ und „ein „unfähiger, fast bemitleidenswerter Innenminister“ ließen ihren Frust an ihm aus. „Das halte ich schon aus.“ Tausende Menschen „herabzuwürdigen“, sie in die Nähe von Rechtsextremen und Hooligans zu stellen, gehe aber nicht an, befindet Kickl in einer Pressekonferenz, in der er eineinhalb Stunden lang über seine Sicht der Dinge bezüglich der Kundgebungen referiert. Einen „erfolgreichen Protesttag“ ortet er, „ein Fest der Freiheit“. Zig Augenzeugenberichte und Videos seien bei seiner Partei eingelangt, Mails von Polizisten, die sich über die Strategie ihrer Oberen beklagt hätten. Befohlen sei worden: „Nicht abmahnen, keine Organmandate, alles anzeigen.“ Demons­tranten seien „eingekesselt“, in „Fallen gelockt“ worden.