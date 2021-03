Außenseiter St. Pölten in Frauen-CL auf Historisches aus

Die Fußball-Frauen des SKN St. Pölten wollen als Außenseiter in der Fußball-Champions-League weiter überraschen und Historisches schaffen. Die Niederösterreicherinnen haben sich von der Qualifikation aus bis ins Achtelfinale vorgearbeitet und sind vor dem Rückspiel gegen den haushohen Favoriten Rosengaard noch immer im Rennen. Nach dem 2:2 in Schweden in der vergangenen Woche steht am Mittwoch (20.30/live ORF Sport +) das Rückspiel in der NV Arena an.