In Tirol gelten klare Regeln für Stallmist am Feld

In Sachen Festmistlagerung am Feld kommt es bei der BH Innsbruck immer wieder zu Privatanzeigen. Laut Umweltabteilung werden die Vorgaben der „Nitrat-Aktionsprogramm-Verordnung“ aber in aller Regel eingehalten. Nur in Einzelfällen müsse „nachjustiert“ werden. (Symbolbild)

© iStockphoto