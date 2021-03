Weiter Unklarheit über Öffnungsschritte in Vorarlberg

Die Öffnungsschritte in Vorarlberg ab 15. März sind weiter nicht fixiert. Aufgrund der Erkrankung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) konnten die Verhandlungen noch nicht beendet werden, erklärte Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Dienstagvormittag. Seitens des Ministeriums sei ihm aber noch für Dienstag eine finale Entscheidung versprochen worden. „Unser Bundesland braucht heute eine endgültige Antwort“, so Wallner.