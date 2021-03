Neues Decamerone: Ivan Ivanjis Roman „Corona in Buchenwald“

Ivan Ivanji, 1929 als Sohn einer jüdischen Ärztefamilie im Banat geboren und in der NS-Zeit in die Konzentrationslager Auschwitz und Buchenwald deportiert, war u.a. Lehrer, Journalist, Lektor, Theaterdirektor, Diplomat und Dolmetscher (etwa von Tito). In der Pension ist der in Wien und Belgrad Lebende vor allem bekennender „Skribomane“, ein Schreibwütiger. In den vergangenen Jahren erschienen u.a. „Mein schönes Leben in der Hölle“, „Tod in Monte Carlo“ und der Roman „Hineni“, seine eigene Version der Geschichte des biblischen Abraham. In dem Dutzend Männer, das er in Begleitung von Partnern, Kindern oder Enkelkindern im Weimarer Hotel Elephant versammelt, ist der mit seinem Sohn angereiste serbische Schriftsteller Sascha unschwer als Alter Ego des Autors zu erkennen.