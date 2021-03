Einheitliche Struktur „für alle erdenklichen Krisen": Land Tirol wird den Krisenstab neu aufstellen

Alles andere als Schnee von gestern: Über Ischgl wurde vor einem Jahr die Quarantäne verhängt, die zum Teil bitteren Erfahrungen fließen jetzt in eine strukturelle und inhaltliche Neuorganisation des Krisenmanagements in Tirol ein.

Innsbruck – Welche Schlüsse wurden aus den Fehlern von Ischgl gezogen? Diese Frage steht heute am Beginn der Sitzung des Tiroler Landtags. Denn ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie thematisiert NEOS-Klubchef Dominik Oberhofer in einer mündlichen Anfrage an Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) die damalige Vorgangsweise des Tiroler Krisenstabs in der Paznauner Tourismushochburg. Sie war auch Gegenstand einer Untersuchung von einer Expertenkommission unter dem ehemaligen Vizepräsidenten des Obersten Gerichtshofs, Ronald Rohrer. Im Bericht vom Oktober wurden Fehleinschätzungen vor Ort, im Bund und im Land kritisiert, zugleich aber mehrere Empfehlungen für Organisationsänderungen gegeben.