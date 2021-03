Großes Projekt in Nauders hadert mit kleinem, gefährdetem Vogel

Nauders – Braune Wiesen, verdorrte Graswurzeln und verbrannte Böden – in den letzten Jahren hat die Trockenheit im Oberen und Obersten Gericht besonders hart zugeschlagen. Die Region ist eine der niederschlagsärmsten der Alpen. In Nauders plant man seit mehreren Jahren ein großes Bewässerungsprojekt – auf einer Fläche von rund 60 Hektar sollen Regner fehlenden Niederschlag ausgleichen. Was nach einer guten Sache klingt, ist umstritten. Grund ist das Braunkehlchen, ein gefährdeter Bodenbrüter, der aufgrund der intensiven Landwirtschaft in Europa stark zurückgedrängt wurde. Eines der letzten größeren Vorkommen in Tirol befindet sich in Nauders.