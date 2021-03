Ausreisebeschränkungen für die Gemeinde Muhr im Lungau

Wegen der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen gelten ab Donnerstag, 11. März, 0.00 Uhr, für vorerst zwei Wochen Ausfahrtsbeschränkungen für die Gemeinde Muhr im Salzburger Lungau. Ausfahrtstest beim Verlassen der Gemeinde sind für Personen ab 15 Jahren verpflichtet, informierte das Land Salzburg heute, Dienstag, in einer Aussendung. Es werde eine eigene Testmöglichkeit im Ort eingerichtet. Die Ausreisebeschränkung gilt bis zunächst 24. März, 24.00 Uhr.

„Die Gemeinde Muhr weist heute eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.443 auf und die Zahl der Neuinfektionen steigt weiter stark an. Wir müssen, wie schon in Radstadt und Bad Hofgastein, mit Ausfahrtsbeschränkungen reagieren, um das Infektionsgeschehen wieder in den Griff zu bekommen“, begründete Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) die verschärfte Maßnahme. Die Kontrolle der verpflichtenden Ausfahrtstests an den Ortsgrenzen übernehmen wie schon in den beiden Pongauer Gemeinden Radstadt und Bad Hofgastein die Exekutive und das Bundesheer.