Tschetschenische Sittenwächter vor Wiener Gericht

Fünf mutmaßliche tschetschenische Sittenwächter stehen am Donnerstag wegen krimineller Vereinigung im Grauen Haus in Wien vor Gericht. Die Angeklagten im Alter zwischen 19 und 40 Jahren sollen sich in Chat-Gruppen im Messengerdienst Telegram zusammen geschlossen und als Administratoren mehrere Kanäle betrieben haben, um in der tschetschenischen Community ein der Scharia konformes Verhalten durchzusetzen. Drei Männer weisen bereits einschlägige Vorstrafen auf.