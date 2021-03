Ausreisetestpflicht für vier Tiroler Gemeinden ab Freitag

In den vier Tiroler Gemeinden Haiming, Roppen (Bezirk Imst), Virgen und Matrei in Osttirol (Bezirk Lienz) gilt ab Freitag eine Ausreisetestpflicht. Diese soll vorerst bis Dienstag, 16. März gelten, teilte das Land Dienstagabend mit. Grund dafür seien „vergleichsweise hohe Sieben-Tages-Inzidenzen“, hieß es. Die Testpflicht besteht für alle Personen, die sich in der jeweiligen Gemeinde aufgehalten haben - egal wie lange und ob sie dort einen Wohnsitz haben.

Der Bezirk Lienz schrammte am Dienstag knapp an der Sieben-Tages-Inzidenz von 400 vorbei und lag bei 396. In Matrei in Osttirol galten bei einer Einwohnerzahl von rund 4.600 insgesamt 42 Menschen als infiziert, in Virgen waren es 24 (rund 2.200 Einwohner). Im Bezirk Imst war die Sieben-Tages-Inzidenz mit 183,5 deutlich niedriger als in Osttirol. In Haiming waren 44 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (rund 5.000 Einwohner), in der 1.800 Einwohner starken Gemeinde Roppen waren 20 Menschen betroffen.