Aufstieg für die Raiders in der erste Bundesliga vorerst kein Thema

Innsbruck – Die Basketballer der Swarco Raiders Tirol sind in Saison zwei in der zweiten Bundesliga angekommen – mehr noch: Sie sind eines der Spitzenteams. Nachdem die Innsbrucker vergangene Saison noch im Tabellenkeller herumgurkten, stehen nun nach 16 Spielen satte elf Siege und Rang drei zu Buche. Am Samstag wartet gegen Salzburg das letzte Heimspiel (18 Uhr) im Grunddurchgang, am 27. März beginnen die Play-offs. Und darf man angesichts des Höhenflugs auch vom Traumziel „Aufstieg in die Bundesliga“ sprechen?