„Mastensteiger“ ziehen nach Matrei in Osttirol

Hoch hinaus geht es für die „Mastensteiger“, wie die Freileitungsmonteure genannt werden – einmal in Haiming (l.), einmal in Bayern.

Matrei i. O. – Im April soll alles für den Spatenstich bereit sein: Da will das Unternehmen „Cteam Leitungsbau Österreich GmbH“ in Matrei-Seblas sein neues Hauptquartier in Angriff nehmen. Auf einem 8000 Qua­dratmeter großen Grundstück hinter dem Wärmepumpen-Hersteller IDM ist ein zweigeschoßiges Gebäude mit Büro- und Schulungsräumen sowie einer Halle geplant.