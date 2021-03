Nichts gelernt? Tiroler Landtag dreht sich im Corona-Rückspiegel

Innsbruck – Vieles, was gestern in einer emotionslos gehaltenen Fragestunde zur Aufarbeitung der Corona-Causa Ischgl, aber auch der politischen wie organisatorischen Lehren daraus gesagt wurde, hatte den Charme einer Schallplatte, die seit Monaten an derselben Stelle hängen geblieben ist. Man kennt den Rhythmus, in welchem die Opposition zum Angriff bläst, und weiß in akkurater Reihenfolge, in welcher Tonlage Schwarz-Grün wann zum Abwehrkampf ins Horn stößt. Das, was gestern mit Blick in den Rückspiegel des ersten Jahres der vielfach kritisierten Pandemiebekämpfung in Tirol noch an politischem Kleingeld zu wechseln versucht wurde, drehte sich letztlich doch nur im Kreis. Ganz nach Karl Valenti­n: „Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen.“