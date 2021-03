Tiroler Hospiz-Gemeinschaft: Gemeinsames Trauern im Internet

Innsbruck – In Zeiten von Corona bleibt vieles auf der Strecke. So kann etwa auch die Tiroler Hospiz-Gemeinschaft aufgrund der Covid-Verordnungen einen Teil ihrer Hilfestellungen im Bereich der Trauerbegleitung nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt anbieten. „Es gibt zwar nach wie vor die Möglichkeit von drei kostenlosen Einzelgesprächen, die wir in Präsenz machen dürfen – natürlich mit Maske und Abstand“, erklärt Maria Streli-Wolf, Leiterin der Kontaktstelle Trauer in der Tiroler Hospiz-Gemeinschaft. Veranstaltungen mit mehreren Personen sind aber nicht mehr möglich. „Trauercafés, Trauerspaziergänge oder Trauergruppen finden derzeit zum Beispiel nicht statt.“ Im vergangenen Jahr habe man zwar diesbezüglich mehrere Anläufe unternommen, die Initiativen wurden aber jedes Mal rasch wieder durch Verschärfungen oder Lockdowns gestoppt und mussten abgebrochen werden. Dabei sei es gerade in diesen außergewöhnlichen Zeiten wichtig, derartige Angebote aufrechtzuerhalten und anbieten zu können – und das soll daher jetzt online passieren.