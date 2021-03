Kogler hält Vorarlberg für „Erkenntnisregion“

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) begrüßt es, dass Vorarlberg jetzt zu einem Testgebiet für die Lockerung der Corona-Regelungen wird. Im Pressefoyer nach dem Ministerrat sprach er am Mittwoch von einer „Erkenntnisregion für ganz Österreich“. Einen „Murks der Sonderklasse“ erkannte dagegen der freiheitliche Klubchef Herbert Kickl. In Vorarlberg selbst werden die Schritte ambivalent beurteilt.

Zu den Forderungen der Gastronomie nach längeren Öffnungszeiten und Selbsttests als Eintritt in die Gasthäuser meinte Kogler, er verstehe die Argumentation, aber man schaue derzeit, was wie funktioniert. Auch Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) steht zum Kompromiss, in einem ersten Schritt bei Veranstaltungen zu testen, wie es mit den Selbsttests in der Umsetzung funktioniere. Wünschenswert wäre es, später diese auch auf andere Bereiche auszuweiten: „Wir werden viel von den Öffnungen in Vorarlberg lernen.“