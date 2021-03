Schwaz als Modell für die EU, 48.500 Impfungen bis zum Dienstag

Wie hier in Schwaz laufen die Vorbereitungen an den Impfstationen im gesamten Bezirk auf Hochtouren. Am Mittwoch wurde der Impfstoff geliefert

Während die Ausreisetestpflicht für Tirol in andere Bundesländer seit Mitternacht nicht mehr in Kraft ist, gilt sie ab heute bis 25. März für den Bezirk Schwaz – als Teil des Impfpakets. Nach wie vor aufrecht bleibt das Einreiseverbot für Tirol nach Deutschland. Mit der Durchimpfung und dem Eindämmen der Verbreitung der Südafrika-Variante – aktuell sind noch 47 aktiv Positive damit infiziert – will Tirol die Grenzkontrollen wegbekommen.

In der EU wird Schwaz als Modellfall genannt. BioNTech wird deshalb in den nächsten beiden Wochen vier Millionen Dosen Corona-Impfstoff zusätzlich an die EU liefern. Man habe das Zusatzpaket ausgehandelt, damit die Mitglieder gezielt in Corona-Hotspots impfen und die Ausbreitung der Virusvarianten bremsen könnten, erklärte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Sie hofft, dass durch gezielte Impfungen verschärfte Kontrollen an den EU-Binnengrenzen unnötig werden.