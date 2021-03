Armeniens Armeechef fordert erneut Rücktritt von Premier

Der armenische Armeechef Onik Gasparjan hat am Mittwoch seine Rücktrittsforderung an Regierungschef Nikol Paschinjan wiederholt. Das meldete die Nachrichtenagentur TASS. Demnach äußerte sich der Generalstabschef zwei Stunden, nachdem die Regierung erklärt hatte, die Entlassung Gasparjans aus seinem Amt sei in Kraft getreten. Armenien steckt seit dem verlorenen, neuerlichen Krieg gegen Aserbaidschan um die Region Berg-Karabach im Vorjahr in einer tiefen politischen Krise.