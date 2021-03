Dominic Thiem im Viertelfinale von Doha

Dominic Thiem hat am Mittwoch nach Anlaufschwierigkeiten das Viertelfinale des mit 1,154 Mio. Dollar dotierten ATP-Turniers in Doha erreicht. Der topgesetzte Niederösterreicher hatte mit dem Sensations-Halbfinalisten der Australian Open, dem Russen Aslan Karazew, zunächst mehr Mühe als ihm lieb war. In seinem ersten Match seit dreieinhalb Wochen siegte der Weltranglisten-Vierte dann aber doch noch sicher nach 1:56 Stunden mit 6:7(5),6:3,6:2.