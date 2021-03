Schwaz-Studie zu Impfungen vorgestellt

Politik und Wissenschaft haben am Mittwoch jene wissenschaftliche Studie präsentiert, die die Durchimpfung des Bezirk Schwaz begleiten soll. Unter dem Titel „REDUCE“ soll sechs Monate lange beobachtet werden, wie sich unter anderem die Infektionszahlen und auch das Auftreten der südafrikanischen Virusvariante verändern. Betonte wurde dabei, dass die Teilnahme an der Studie freiwillig und nicht an die Impfung gekoppelt sei.

„Nachdem die Impfwilligen ihre erste Dosis verabreicht bekommen haben, werden sie gefragt, ob sie an der Studie teilnehmen wollen“, erklärte Studienleiter und Epidemiologe an der Med-Uni Innsbruck, Peter Willeit. Danach müssen sie einen einseitigen Fragebogen ausfüllen, was laut Willeit in der ohnehin vorgesehenen 15-minütigen Wartezeit nach der Impfung passieren kann, und eine Einverständniserklärung zur Auswertung ihrer Daten - was selbstverständlich anonymisiert erfolgt - abgeben. Darüber hinaus sei die Teilnahme an der Studie mit keinerlei weiterem Aufwand für die Probanden verbunden, da im Falle einer Corona-Infektion die Daten ohnehin routenmäßig erfasst werden, so Willeit.