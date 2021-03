Deutscher Bach als IOC-Präsident wiedergewählt

Thomas Bach bleibt bis 2025 Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Der 67-jährige Deutsche ist am Mittwoch auf der 137. IOC-Session, die aufgrund der Coronakrise diesmal als Videokonferenz abgehalten wurde, erwartungsgemäß für vier weitere Jahre in seinem Amt bestätigt worden. Der Anwalt und Fecht-Olympiasieger von Montreal 1976, der seit September 2013 das oberste Funktionärsamt im Weltsport innehat, hatte keinen Gegenkandidaten.

Einstimmig fiel die Wiederwahl jedoch nicht aus, denn neben den 93 Ja-Stimmen gab es auch eine Gegenstimme. Für Bach ist es gemäß Satzung die letzte Amtszeit. Diese beginnt offiziell am Tag nach den Olympischen Sommerspielen in Tokio (23. Juli bis 8. August), die wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr in diesen Sommer verschoben worden waren. Vor acht Jahren war Bach dem Belgier Jacques Rogge als IOC-Präsident gefolgt. Im IOC genießt er wegen seines Geschäftssinns große Zustimmung.

Kritiker bescheinigen Bach auch deshalb, das IOC mehr denn je wie einen Großkonzern zu führen. Auch sein eher nachsichtiger Umgang mit Russlands staatlich organisiertem Dopingsystem wird dem IOC-Chef seit Jahren vorgeworfen. Große Sorgen bereiten der olympischen Welt derzeit die Spiele in Tokio, die trotz Corona und breiter Ablehnung in Japan im Sommer ausgetragen werden sollen. „Die Frage ist nicht, ob die Olympischen Spiele stattfinden, sondern wie sie veranstaltet werden“, bekräftigte Bach in seiner Eröffnungsrede am Mittwoch.