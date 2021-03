Ausreisebeschränkungen für Bezirk Jennersdorf stehen im Raum

Für den burgenländischen Bezirk Jennersdorf stehen Ausreisebeschränkungen im Raum. Weil die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei 491,3 und damit deutlich über 400 liegt, beriet das Land am Mittwoch über die weitere Vorgehensweise. Es würden bereits praktische Vorbereitungen für den Fall von Ausreisetests getroffen, hieß es vonseiten des Landes gegenüber der APA. In den kommenden Tagen werde man aber zunächst die Entwicklung der Infektionszahlen beobachten.

Ausreisebeschränkungen stehen laut dem Koordinationsstab für die Teile des Bezirks mit den höchsten Infektionszahlen im Raum. Entsprechende Verordnungen laut dem Bundeserlass für zusätzliche Maßnahmen in Hochinzidenzgebieten seien in Planung. Ob und in welchem Umfang tatsächlich Ausreisebeschränkungen verordnet werden, sei von der Entwicklung in den kommenden Tagen abhängig.