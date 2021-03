Thiem nach Startproblemen im Viertelfinale von Doha

US-Open-Sieger Dominic Thiem hat den Rost von dreieinhalb Wochen Pause abgeschüttelt und am Mittwoch nach Anlaufschwierigkeiten das Viertelfinale des mit 1,154 Mio. Dollar dotierten ATP-Turniers in Doha erreicht. Der topgesetzte Niederösterreicher hatte mit dem Sensations-Halbfinalisten der Australian Open, dem Russen Aslan Karazew, zunächst mehr Mühe als ihm lieb war. Am Ende siegte der Weltranglisten-Vierte dann aber doch noch sicher nach 1:56 Stunden mit 6:7(5),6:3,6:2.

„Es war nicht mein erstes Match gegen ihn“, erinnerte Thiem an eine Begegnung aus Juniorenzeiten vor „zehn oder elf Jahren“. Karazew war also zwar auf der Tour, nicht aber als Spieler Neuland für Thiem. „Er hat mit uns auch kurz in Wien trainiert. Aber natürlich hat er sein Level in den vergangenen sechs Monaten enorm gesteigert. Es war ‚super-interessant‘ gegen ihn zu spielen“, meinte Thiem noch auf dem Platz, übrigens auch vor Zuschauern - keine Selbstverständlichkeit in Zeiten der Coronavirus-Pandemie. „Ich habe es sehr genossen.“