Armeniens Armeechef fordert erneut Rücktritt von Premier

Der armenische Armeechef Onik Gasparjan hat am Mittwoch seine Rücktrittsforderung an Regierungschef Nikol Paschinjan wiederholt. Das meldete die Nachrichtenagentur TASS. „Ich werde weiterhin dem Vaterland und dem armenischen Volk in einer anderen Funktion dienen“, teilte er mit und ließ offen, was er damit genau meinte. Nach Berichten mehrere Medien steht die Armee-Spitze hinter den Äußerungen Gasparjans.