US-Kongress votiert für 1,9-Billionen-Dollar-Hilfspaket

Der US-Kongress hat das billionenschwere Corona-Hilfspaket von Präsident Joe Biden verabschiedet. Das von Bidens Demokraten kontrollierte Repräsentantenhaus beschloss die Maßnahmen im Umfang von 1,9 Billionen Dollar (1,6 Billionen Euro) am Mittwoch mit einer Mehrheit von 220 zu 211 Stimmen. Der Präsident will das „Amerikanischer Rettungsplan“ genannte Gesetz am Freitag mit seiner Unterschrift in Kraft setzen.