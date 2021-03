Gasser als Fünfte ins Slopestyle-WM-Finale

Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser hat am Mittwoch bei der Weltmeisterschaft in Aspen (USA) als Fünfte der Slopestyle-Qualifikation den Sprung ins Achterfinale geschafft. Dieses wird am Freitag ausgetragen. Nachdem die Kärntnerin für ihren ersten Run 78,75 Punkte erhalten hatte, schraubte Gasser den Schwierigkeitsgrad beim zweiten Versuch noch einmal entscheidend nach oben und wurde dafür mit einem Score von 89,25 Punkten belohnt.

Die Medaillenvergabe am Freitag verspricht Spannung pur, trennten doch die Top Five nur 5,25 Zähler. Beste war die Neuseeländerin Zoi Sadowski-Synnott (94,50) vor der zweifachen Slopestyle-Olympiasiegerin Jamie Anderson (USA/90,75) und der Australierin Tess Coady (89,75). Am Mittwochabend (Ortszeit) findet in Aspen noch die Slopestyle-Qualifikation der Herren mit den Österreichern Clemens Millauer und Moritz Amsüss statt.