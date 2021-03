Babis und Orban zu Impfgesprächen bei Netanyahu

Die Regierungschefs Tschechiens und Ungarns informieren sich am Donnerstag in Israel über die dortige Corona-Impfkampagne. Andrej Babis und Viktor Orban werden in Jerusalem von Regierungschef Benjamin Netanyahu empfangen. Babis bekundete Interesse am Beitritt Tschechiens zu einer Impfstoff-Allianz, die in der vergangenen Woche von Netanyahu, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und der dänischen Regierungschefin Mette Frederiksen angekündigt worden war.