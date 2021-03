Liverpool und Paris im Champions-League-Viertelfinale

Liverpool und Paris Saint-Germain sind am Mittwoch ins Viertelfinale der Fußball-Champions-League eingezogen. Der englische Meister fuhr in Budapest wie schon im ersten Duell mit RB Leipzig einen 2:0-Erfolg ein, PSG stieg dank eines Heim-1:1 gegen den FC Barcelona auf. Das Hinspiel im Camp Nou hatten die Franzosen 4:1 gewonnen. Bereits am Dienstag hatten der FC Porto und Borussia Dortmund den Sprung unter die letzten Acht geschafft.

Die Leipziger hätten dem BVB im Viertelfinale gern Gesellschaft geleistet, von einer Überraschung gegen Liverpool war man aber relativ weit entfernt. Die „Reds“ hatten schon in der ersten Hälfte die besseren Chancen - der für den angeschlagenen Roberto Firmino eingesetzte Diogo Jota scheiterte an RB-Keeper Peter Gulacsi (19., 41.) und traf das Außennetz (45.+1). Auch Mohamed Salah fand in Gulacsi seinen Meister (24.).

Die Leipziger, bei denen Kapitän Marcel Sabitzer durchspielte, hatten vor der Pause Schüsse von Dani Olmo (10./Alisson parierte) und Emil Forsberg (32./daneben) zu bieten und durften sich bald nach Seitenwechsel wieder bei Gulacsi bedanken. Der Ungar rettete vor dem freistehenden Jota, den Nachschuss setzte Salah über das Tor (54.).

Leipzig konterte mit einem Latten-Kopfball von Alexander Sörloth (65.), musste aber bald danach die letzten Hoffnungen begraben. Salah schloss einen perfekt ausgespielten Konter nach Vorarbeit von Jota ab (70.) und Sadio Mane war nach Hereingabe von Divock Origi erfolgreich (74.). Liverpool tankte damit nach zuletzt sechs Premier-League-Heimniederlagen in Folge wieder Zuversicht.

Etwas näher als Leipzig schnupperte Barcelona an einer Überraschung. Die Katalanen präsentierten sich gegen PSG von Beginn an als das stärkere Team und ließen durch Ousmane Dembele (14./Jesus Navas rettete) und Sergino Dest (23./Latte) gute Chancen aus. Die Führung für den Finalisten des Vorjahres fiel entgegen dem Spielverlauf. Clement Lenglet stieg Mauro Icardi im Sechzehner unabsichtlich auf die Ferse, den vom Videoassistenten verhängten Elfmeter verwertete Kylian Mbappe (30.).

In der 34. Minute scheiterte Dembele wieder an Navas, drei Minuten später aber war der Keeper bezwungen. Lionel Messi setzte einen Schuss aus gut 20 Metern genau ins Kreuzeck. Kurz vor der Pause hätte es der Argentinier richtig spannend machen können, sein Elfmeter wurde jedoch von Navas an die Latte gewehrt.