San Antonio verliert 104:115 in Dallas

Die San Antonio Spurs sind mit einer Niederlage aus der All-Star-Pause aufs Parkett der National Basketball Association (NBA) zurückgekehrt. Sie verloren am Mittwoch (Ortszeit) das Texas-Duell bei den Dallas Mavericks mit 104:115. Der Wiener Jakob Pöltl bilanzierte mit sechs Punkten und fünf Rebounds in 32:22 Minuten.

„In einem Spiel mit vielen Ups and Downs und Führungswechseln konnten wir den Rebound nicht kontrollieren und hatten zudem im Schlussviertel Probleme zu scoren“, resümierte der 25-jährige Center. Mit 51:30 hatte Dallas an den Brettern deutlich die Oberhand. Den Sieg sicherten sich die Mavericks mit einem 20:9-Lauf in den letzten acht Minuten der Partie.