Osterfestival Tirol: Gegen den Stillstand

Am Samstagabend kommt „Weißes Kaninchen, rotes Kaninchen“ zu seiner Tirol-Premiere. Als Veranstaltung des Osterfestivals Tirol wird es live aus dem Salzlager Hall übertragen. Frank Willens, einer der derzeit gefragtesten Performer der internationalen Tanz- und Theaterszene, wagt das Improvisations-Experiment. Und er ist damit Teil einer quasi globalen Theater­aktion, denn „Weißes Kaninchen, rotes Kaninchen“ wird am Samstag jeweils um 20 Uhr Ortszeit in aller Welt gespielt. In Tokio und Mumbai, im Staatstheater Mainz, dem Gözde Atalay Kokkoris in Istanbul und dem Teatro delle Muse in Ancona. Mehr als hundert Theater und Festivals nehmen an Aktion teil. Sie wollen damit in pandemischen Zeiten ein gemeinsames Zeichen der Hoffnung und des Zusammenhalts setzen. Und daran zu erinnern, dass die meisten Bühnen weltweit seit einem Jahr geschlossen sind. Am Samstag jährt sich der erst­e Corona-Shutdown zum ersten Mal.