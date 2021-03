Netanyahu sagt Reise in Vereinigte Arabische Emirate ab

Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat einen für Donnerstag geplanten Besuch in den Vereinigte Arabischen Emiraten kurzfristig abgesagt. Das berichtete das israelische öffentliche Radidio Kan unter Berufung auf eine Quelle, die an der Planung beteiligt war. Weder Israel noch die Vereinigten Arabischen Emirate hatten den Besuch, über den Medien am Mittwoch berichtet hatten, offiziell bestätigt.