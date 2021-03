Digitale Originale: 70 Mio. Dollar für virtuelle Grafik-Sammlung

Innsbruck – Seit 13 Jahren „droppt“ Mike Winkelmann alias Beeple, ein ­Grafikdesigner und selbst ernannter „political cartoonist“, täglich ­online ein Bild. Konzipiert und ausgeführt werden die „Everydays“ an einem Tag. Alptraumhafte Hy­bride, Figuren der Comic- oder Digitalkultur und so ­mancher Politiker huschten da schon durch dystopische Sci-Fi-Welten; Smileys werden in Ketten gelegt und Jeff Bezos taucht als grotesk-hyperrealistisches Seeungeheuer auf. Ende Februar reagierte Beeple auf die Auflösung von Daft Punk mit einem sich auflösenden Handshake des französischen Elektro-Duos. Winkelmann ist Netzkünstler und spätestens seit gestern kennt die ganze Kunstwelt seinen Namen. Sein Tagebuch, die aus 5000 Grafiken bestehende Collage „Every­days: The First 5000 Days“ kam bei Christie’s unter den Hammer. Für rund 70 Millionen Dollar ging es an den Höchstbietenden – der Einstiegspreis lag übrigens bei 100 Dollar. Es ist das erste digitale Kunstwerk, das das US-Auktionshaus verkaufte.