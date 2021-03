Kuen: „Das ist ein komplettes Trauerspiel“

Kufstein – Mit dem Prolog wurde gestern die Istrien-Trophy eröffnet, für das Team Vorarlberg ist es bereits der dritte Rennrad-Einsatz in Kroatien. Doch Neuzugang Markus Wildauer kann die Rennen ebenso wie Maximilian Kuen nur aus der Ferne verfolgen. Der Grund: Die beiden Tiroler durften das Bundesland nicht verlassen. „Wir haben zwar einen Spitzensportstatus in Österreich, aber der Staat steht da sozusagen über dem Rad-Weltverband. Da hast du keine Chance“, sagt der 28-jährige Kufsteiner Kuen, der so wie der Schlitterer Wildauer eine verpflichtende Quarantäne hätte antreten müssen. Erst vor wenigen Tagen machte Kuen seinem Ärger in den sozialen Medien Luft: „Eigentlich ist das alles zusammen ein komplettes Trauerspiel. Auf der anderen Seite wiederum ist’s wie eine Sketch-Show, bei der man über manch­e Maßnahmen einfach nur lachen kann, weil sie so absurd sind.“