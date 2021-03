Verkehr in Bichlbach wird eingebremst

Derzeit ist es in Bichlbach ruhig. An Spitzentagen im Sommer werden aber schon mal ein paar tausend Fahrzeuge gezählt.

Bichlbach – „Fuß vom Gas­pedal!“ heißt es in Kürze in Bichlbach. Um den überhandnehmenden Verkehr durch den Ort in seine Schranken zu weisen, hat sich der Gemeinderat nämlich einstimmig für eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h im Kerngebiet entschieden. „Der Motorradverkehr hat zwar durch das Fahrverbot für Maschinen über 95 Dezibel Standgeräusch deutlich abgenommen, dennoch ist das Verkehrsaufkommen durch unser Dorf enorm“, weiß Bürgermeister Klaus Ziernhöld.