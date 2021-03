„Krimi Trail" Innsbruck: Wenn der Stadtspaziergang zur Verbrecherjagd wird

Innsbruck – Die Situation ist beklemmend. Eine Innsbrucker Konditorei sieht sich laufend mit Drohbriefen konfrontiert. Was anfangs noch harmlos wirkte, lässt die Familie nun verzweifeln: Denn im jüngsten Brief wird mit „Zerstörung“ gedroht – und zwar schon in 24 Stunden … Klingt beunruhigend? Zum Glück ist das Ganze nur das Szenario für Innsbrucks ersten „Krimi-Trail“.