Weiter warten auf Regelungen für Vorarlberg und Sport

Eigentlich sollte dieser gemäß Vereinbarung spätestens 24 Stunden vor Behandlung den Parlamentsfraktionen übermittelt sein. Da der von der Koalition anvisierte Hauptausschuss-Termin Freitag, 12 Uhr wäre, müsste der Verordnungsentwurf also seit Mittag vorliegen, tut es aber nicht. Wann mit ihm zu rechnen ist bzw. welche Details er erhält, war für die APA weder im Sozial- noch im Sportministerium zu erfahren. Zur Erinnerung: die Erleichterungen mit u.a. der Wiedereröffnung der Gastronomie in Vorarlberg und erweiterten Trainingsmöglichkeiten im Jugendsport sollte bereits am Montag in Kraft treten.