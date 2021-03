Ein klingendes Fundstück: Akademie St. Blasius mit Streaming-Konzert

Susanne Langbein tritt am 18. April mit der Akademie St. Blasius im Vier und Einzig auf.

Innsbruck – Cesare di Castelbarco (1782–1869) zählte zum italienischen Hochadel und war Diplomat im österreichischen Staatsdienst. Er schrieb Gedichte, galt als außerordentlicher Geiger und er komponierte. Am Sonntag, 21. März, bringt die Akademie St. Blasius unter der Leitung von Karlheinz Siessl Castelbarcos um 1845 entstandene Sonatensammlung „Schöpfungsgeschichte für großes Orchester“ zur Aufführung. Pandemiebedingt wird das Konzert live aus dem Haus der Musik übertragen. Es ist ab 19.30 Uhr auf www.akademie-st-blasius.at und auf tiroler-landesmuseen.at/stream abrufbar. Schauspielerin Roberta Pasciolla wird zudem Gedichte vortragen, die Franz Gratl, Kustos der Musiksammlung der Tiroler Landesmuseen, erst vor wenigen Tagen Castelbarco zuschreiben konnte. Auch die Partitur der „Schöpfungsgeschichte“ wurde erst kürzlich im Archiv des Landesmuseums wiederentdeckt.

Das Streaming-Konzert ist der Start in die neue Spielzeit der Akademie St. Blasius. Das erste Abokonzert des Tiroler Orchesters ist am 18. April angesetzt. Es wird im Vier und Einzig stattfinden. Ob vor Publikum oder als Online-Übertragung hängt von den dann geltenden behördlichen Vorgaben ab. Konzipiert ist das Konzert als Annäherung an Ludwig van Beethoven. Allerdings nicht über dessen Kompositionen, sondern mittels thematisch und stilistisch verwandter Werke. Auf dem Programm steht etwa die Abschiedszene aus Haydns „Berenice, che fai?“, gesungen von der Sopranistin Susanne Langbein.