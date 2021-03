Regierungskrise in Slowakei: Gesundheitsminister geht

Der slowakische Gesundheitsminister Marek Krajci, nominiert von der größten Regierungspartei Gewöhnliche Menschen und unabhängige Persönlichkeiten (OLaNO), hat seinen Rücktritt erklärt. Er wolle mitten in der seit Tagen schwelenden Regierungskrise im Land „keine Obstruktionen“ machen, sagte der 46-jährige am Donnerstag vor Journalisten in Bratislava. Zwei liberale Juniorpartner der Vier-Parteien-Koalition hatten dies gefordert.

Ein konkreter Termin für den Rücktritt von Krajci stand vorerst nicht fest. Matovic erklärte bei der gleichen Pressekonferenz, er wolle, dass der scheidende und der neue Gesundheitsminister „das Ressort einige Wochen lang parallel leiten“, um dieses mitten in der Pandemie nicht zu destabilisieren. Den Rücktritt von Krajci bezeichnete Matovic als „absurdesten in der Geschichte“, da in Folge der Regierungskrise ausgerechnet jener Minister gehen müsse, der in der Covid-19-Pandemie „am härtesten für Leben und Gesundheit der Menschen gekämpft hatte“.