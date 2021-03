Nutztiere auf Tiroler Balkons: Da hausen ja die Hühner

Innsbruck – „Ich wollt’, ich wär’ ein Huhn. Ich hätt’ nicht viel zu tun.“ Und könnte nicht nur am Land, sondern auch in der Stadt leben. Zumindest wenn man einem neuen Trend Glauben schenken mag. Nicht erst seit Corona halten immer mehr Menschen ihre eigenen Hühner in der Stadt im Garten oder am Balkon – nicht nur der frischen Eier wegen. Nur: Auch für Hobby-Landwirte gilt Meldepflicht.