Impfung im Bezirk Schwaz startete problemlos

Die erste Durchimpfung der Bevölkerung des Bezirkes Schwaz ist am Donnerstag problemlos und offenbar unter reger Beteiligung verlaufen. Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) zeigte sich bei einem Lokalaugenschein in der Bezirkshauptstadt Schwaz „beeindruckt von der Bevölkerung“. Die Menschen seien „impfbereit“, so Platter, er sei „froh“ über die große Zustimmung bzw. Teilnahme an der Aktion.