Ab Montag Ausreisebeschränkung für das ganze Gasteinertal

Das Land Salzburg weitet die Corona-bedingte Ausfahrtsbeschränkung von der Gemeinde Bad Hofgastein auf das gesamte Gasteinertal aus. Ab kommendem Montag (15. März), 0.00 Uhr, dürfen nur mehr Personen ab 15 Jahren mit negativem Test das Tal mit seinen Orten Bad Gastein, Bad Hofgastein und Dorfgastein verlassen, teilte das Land am Donnerstagabend in einer Aussendung mit. Begründet wird der Schritt mit der weiterhin extrem hohen Inzidenzzahl.

Bad Hofgastein, für das die Beschränkung bereits seit einer Woche (5. März, 0.00 Uhr) gilt, weist aktuell weiterhin 1.349 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen auf. Extrem hoch ist dieser Wert auch im Dorfgastein mit 1.221, und Bad Gastein im hinteren Talabschnitt liegt mit einer Inzidenz von 429 ebenfalls deutlich über dem Österreich-Schnitt. Insgesamt ist der Pongau, in dem das Tal liegt, mit einer Inzidenz von 525 aktuell der Bezirk mit dem dritthöchsten Wert in ganz Österreich, hieß es in der Aussendung.