Höchstgericht sieht in Anteilen an Agrar „kein handelbares Gut“

Telfs — Die durchaus streitbare Telfer Landwirtin Barbara Jaud-Dollinger sah sich gezwungen, sich mit einem offenen Brief an Land Tirol und Landwirtschaftskammer zu wenden. Es geht ihr um eine Form der „schleichenden Enteignung". Anlass war der Kauf eines Grundstückes, das mit Anteilen an zwei Agrargemeinschaften verbunden war. Während die Marktgemeinde Telfs in einem Fall die Bestätigung der Anteile beantragte, brachte sie in jener der Agrar Puitwang die Löschung durch. Jaud-Dollinger ging bis zum Verwaltungsgerichtshof — und verlor.