Damm soll Anrainer in Ampass vor Lärm der Autobahn schützen

In diesem Bereich der Autobahn sei trotz intensivster Bemühungen bislang kein Lärmschutz möglich gewesen, „der zu 100 Prozent ohne Beteiligung etwa der Gemeinde hätte umgesetzt werden können“, hieß es gestern in einer Aussendung der Asfinag. Der Grund liege in der für die Asfinag bindenden Dienstanweisung für Lärmschutz an Bundesstraßen. Doch nun habe man zusammen mit den Grundbesitzern die Weichen stellen können: Konkret geplant ist ein Lärmschutzdamm an der Autobahn auf einer Länge von rund 500 Metern und mit einer Höhe von bis zu 16 Metern. Dieser soll von der Gemeinde Ampass als Deponie errichtet werden, das Material dafür (400.000 Kubikmeter) soll ein noch zu definierendes Partnerunternehmen liefern. Durch dieses Modell werde eine Finanzierung ohne Belastung des Gemeindebudgets ermöglicht, heißt es.