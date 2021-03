Umgang mit AstraZeneca: Neue Unsicherheit quert den Impfplan

Das Risiko müsse natürlich so gering wie möglich gehalten werden, jeder noch so kleine Verdacht negativer Auswirkungen müsse untersucht werden. Grabherr: „Das passiert jetzt auch. Niemals in der Geschichte zuvor hat die breite Bevölkerung so genau die Entwicklung und Wirkung von Impfstoffen mitverfolgt und klarerweise führen einzelne Zwischenfälle zu Verunsicherungen. Andererseits ist der Impfstoff als sicher und wirksam eingestuft, was er immer noch ist, wenn wir uns anschauen, wie viele Menschen geimpft wurden“. Aus wissenschaftlicher Sicht seien keine Bedenken zu erkennen. Dass nun selbst Menschen, die sich für eine Impfung angemeldet haben, Bedenken haben, befürchten Tiroler Hausärzte. Diese sollen nächste Woche mit dem Impfen der über 70-Jährigen (Start: 18. März) in den Ordinationen beginnen. Am Freitag bekamen die Ärzte vom Land die Liste mit den Voranmeldungen zu „Tirol impft“.