Gergö Bánkúti in Innsbruck: Ein Fischer im Pool verblassender Erinnerungen

Innsbruck – Dass Gergö Bánkúti Kinder mag und sie ihn mögen, sieht man auf den ersten Blick, wenn man den jungen ungarischen Maler, Grafiker und Keramiker im Innsbrucker bilding sieht. Wohin der 29-Jährige als erster „artist in residence“ der großartigen Innsbrucker Kunst- und Architekturschule sein Atelier übersiedelt hat. Um hier an seiner Kunst genauso wie mit den jungen TeilnehmerInnen der unterschiedlichen Workshops zu arbeiten.

Ein Tun, bei dem nicht nur die Kinder, sondern auch er sehr viel lerne, sagt der Budapester Absolvent der Universität der Schönen Künste, der soeben mit dem Derkó Award den wichtigsten ungarischen Staatspreis für Künstler unter 35 gewonnen hat. Verbunden mit einem einjährigen Arbeitsstipendium von 400 Euro pro Monat und einer Ausstellung in der Kunsthalle Budapest. Wo Gergö Bánkúti jene Arbeiten zeigt, die in den vergangenen Monaten hier in Innsbruck entstanden sind.

Neben wunderbar leichtfingrig hingeschriebenen kleinen Tuschzeichnungen auch Keramiken. Auf den Geschmack, mit Ton zu arbeiten, ist er durch die Teilnahme an dem im vergangenen Sommer in Innsbruck ausgetragenen Internationalen Bildhauersymposium gekommen, wo Gabriela Nepo seine von ihm hochgelobte „Lehrerin“ war, von der er alles Notwendige im Zusammenhang mit dieser ihm bisher komplett fremden Technik gelernt habe.

„Mein Hauptinteresse gilt der Erforschung des Erinnerns, dem Verblassen von Gefühlen“, sagt Gergö Bánkút­i. Um Relikte von gestern dem Vergessen zu entreißen, indem er sie in einen völlig neue­n Kontext stellt. In Keramik, aber, abhängig vom jeweiligen Thema, auch malend und mit Tusche zeichnend. Denn ein­e grundsätzliche Offenheit kennzeichnet die Persönlichkeit und Arbeitsweise des jungen Ungarn, der sich in Innsbruck überaus wohl fühlt, hier schon viele Kontakte geknüpft hat. Auch an das Arbeiten sozusagen in der Auslage des bilding hat er sich inzwischen gewöhnt, wenn es auch anfangs schon etwas „strange“ gewesen sei, um diese Ausgesetztheit inzwischen fast schon zu genießen.