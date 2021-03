Ferdinandeum-Umbau im Zeitplan: Baubeginn 2022 wird eingehalten

Ab 2022 soll hier groß angelegt umgebaut werden. 2023 steht das 200-Jahr-Jubiläum an.

Innsbruck – Am Dienstag und Mittwoch vergangener Woche fand im Haus der Musik die erste Jurysitzung zum Umbauprojekt des Innsbrucker Ferdinandeums statt. 20 europäische Architekturbüros hatten es in die zweite Wettbewerbs­phase geschafft. Ausgewählte Projekte werden nun bis Juni 2021 in eine Überarbeitungsphase geschickt. Bei der nächsten Jurysitzung wird ein Siegerprojekt gekürt, das anschließend auch der Öffentlichkeit präsentiert werden soll.