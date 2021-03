Der Südwesten von Deutschland geht im Superwahljahr voran

Sie wollen heute mit ihren Parteien den ersten Platz bei den Landtagswahlen verteidigen. Der grüne MInisterpräsident Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg und seine SPD-Amtskollegin Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz.

Berlin, Stuttgart, Mainz – Es ist der erste große Stimmungstest im Superwahljahr 2021 – für den neuen CDU-Vorsitzenden Armin Laschet könnte es am Sonntag gleich ein bitterer Abend werden. Möglich erscheint nämlich, dass nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann die CDU nicht mehr für die Regierung braucht – und es eine Ampelkoalition mit SPD und FDP gibt. Wenn bei der parallelen Wahl in Rheinland-Pfalz SPD-Regierungschefin Malu Dreyer dann auch noch ihre Ampelregierung behaupten kann, könnte das ein Vorbote für drohendes Unheil für die CDU um Laschet und dessen Ambitionen im Bund werden? Die Affäre rund um Unionsabgeordnete, die bei der Maskenbeschaffung mitgeschnitten haben, ist zudem zur Belastung geworden.