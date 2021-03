Aggressives Bullen-Treiben: Wacker gegen Liefering unter Druck

Innsbruck – Genug verschenkt! Wenn das Projekt Aufstieg noch in diesem Sommer erfolgreich beendet werden soll, dann ist der FC Wacker zum Siegen verdammt. Vor allem gegen Mannschaften, die in der Tabelle vor den Schwarzgrünen liegen. Und das sind noch zu viele. Mit dem FC Liefering kommt der Tabellen-Dritte zur Sonntags-Matinee ab 10.30 Uhr ins Tivoli und soll ohne Punkt im Gepäck die Heimreise in die Bullen-Talenteschmiede nach Salzburg antreten.