Kulturschaffende reichen Verfassungsklage gegen Lockdown ein

Und auch in Bayern formierten sich am Freitag unter starker österreichischer Beteiligung Künstlerinnen und Künstler, um die zahlreichen Beschränkungen in der Coronapandemie für ihre Zunft verfassungsrechtlich klären lassen. Die Initiative „Aufstehen für die Kunst“ sieht die von der Verfassung garantierte Freiheit der Kunst unrechtmäßig eingeschränkt, wie der aus Salzburg stammende Opernsänger Wolfgang Ablinger-Sperrhacke gegenüber der dpa betonte. Angesichts einer Vielzahl von Beschränkungen für den gesamten Kulturbereich will die Initiative Mitte nächster Woche eine Popularklage beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof einreichen und damit grundsätzliche Klarheit schaffen. „Vor allem im Verhältnis zu Religion und Industrie sehen wir eine verfassungsmäßige Schieflage“, sagte Ablinger-Sperrhacke. Die Initiative wird unter anderem von Stargeigerin Anne-Sophie Mutter, Dirigent Kent Nagano, Opernsänger Rolando Villazón, der Wiener Schauspielerin Senta Berger sowie Liedermacher Konstantin Wecker unterstützt.